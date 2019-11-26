Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal ile devre arası yollar ayrılabilir

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Fenerbahçe masaya yatırılırken Ersun Yanal, hedef tahtasına konuldu.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

"İlk kez bu hafta bu kadar yoğun tepki var hocaya"

Ersun Yanal'ın Malatyaspor maçında sahaya sürdüğü kadroyu ele alan Serdar Ali Çelikler, "Her yerde 6 numara var. Ya kardeşim, güzel bir espri var, 'Altay sakatlansa kaleye Tolga geçecek' diye. Tolga'yı beğeniyorum ve seviyorum. Aidiyet duygusuyla oynadığını düşünüyorum. 7 ön libero ile oynanır mı? Bu takım nasıl pas yapıp oyun kuracak. Fenerbahçe 6 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. İlk kez bu hafta bu kadar yoğun tepki var hocaya. Niye biliyor musun? Kendini inkar" dedi.

"Transfer mi yapalım hoca mı değiştirelim konuşulur"

Ersun Yanal'ı eleştirmeye devam eden Çelikler, "Sen bu tip oyun için getirilmedin buraya. Bize vaad ettiğin oyunu sergileyemediğin gibi bu maçta kendini inkar ettin. Ersun Yanal'a bir cisim yaklaşıyor. Göztepe maçında hocadan kaynaklı bir hataya tahammül yok. 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik minimum alamazsa devre arasında, 'Transfer mi yapalım hoca mı değiştirelim?' konuşulur" şeklinde konuştu.