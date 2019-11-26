FENERBAHÇE

Serdar Ali Çelikler: Kruse sakatlığı için Fenerbahçe'yi suçluyor

Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Max Kruse'nin Fenerbahçe sağlık ekibi yüzünden sakatlandığını iddia ettiğini söyledi.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de sakatlıklarından dolayı forma giymeyen Max Kruse ve Vedat Muriç'in son durumularını değerlendirdi.

"Vedat haftaya dönebilir"

"Kruse bu hafta yok" diyen Çelikler, "Vedat da yok. Vedat haftaya dönebilir. Vedat'ın ayağı burkuluyor. Üst bağları kopuyor. Dinlenerek 4 haftada geçer. Gençlerbirliği maçında oynar. Belki de riske etmeyebilirler. Ciddi bir sorun yok yani. Bilek ayak arasında kopma olursa 8 hafta. O yüzden riske edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Kruse: "Bunlar beni sakatladı"

Max Kruse'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi sıkıntı var. Kasığında sakatlık oluşuyor. Sağlık ekibi de, 'Oynamasını veya idmana çıkmasını engelleyen bir durum değil' diyor. Ama neden olmuş bilmiyorum. Halı sahada mı olmuş nerede olmuş bilmiyorum. 'Her sakatlıkta oynanmaz' diye bir şey yok. Kruse diyor ki: 'Kasığım ağrıyor.' Teşhis edilen ise meğer daha ileri bir problemmiş. Adam zorlayınca idmanda arka baldır atıyor. Genelde 6 hafta. Yedinci haftaya giriyoruz. Kas yırtılmasından ötürü Göztepe maçında oynamayacak. Teşhis hatası işaret ediliyor. Almanya'daki kendi doktoruna gidip tedavi oluyor. Kruse diyor ki: 'Bunlar beni sakatladı. Zorladılar arkadan yırtıldı.' Ama sağlık ekibini diğer futbolculara sorduğumuzda yerli ve yabancı herkes memnun. Teknik ekip de memnun. Kruse de bir şey var yani."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa etti? Bomba Abdullah Gül mesajı
Galatasaray Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
ABD Başkanı Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz
HDP'li eski belediye başkanları hakkında karar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal ile devre arası yollar ayrılabilir
Serdar Ali Çelikler'den Arda Turan Fatih Terim barışmasına bomba yorum
Tuba Büyüküstün parasını bakın nereye yatırıyor! Ünlülerin dudak uçuklatan mal varlıkları
Arnavutluk'ta deprem anı! Kameralara böyle yansıdı
En iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü aldığı anlar
SSK'lı çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacak?
Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti
Bekçilik sözlü sınav sonuçları 2019 mülakat sonuçları ne zaman?