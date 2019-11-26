Serdar Ali Çelikler: Kruse sakatlığı için Fenerbahçe'yi suçluyor

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Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de sakatlıklarından dolayı forma giymeyen Max Kruse ve Vedat Muriç'in son durumularını değerlendirdi.

"Vedat haftaya dönebilir"

"Kruse bu hafta yok" diyen Çelikler, "Vedat da yok. Vedat haftaya dönebilir. Vedat'ın ayağı burkuluyor. Üst bağları kopuyor. Dinlenerek 4 haftada geçer. Gençlerbirliği maçında oynar. Belki de riske etmeyebilirler. Ciddi bir sorun yok yani. Bilek ayak arasında kopma olursa 8 hafta. O yüzden riske edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Kruse: "Bunlar beni sakatladı"

Max Kruse'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi sıkıntı var. Kasığında sakatlık oluşuyor. Sağlık ekibi de, 'Oynamasını veya idmana çıkmasını engelleyen bir durum değil' diyor. Ama neden olmuş bilmiyorum. Halı sahada mı olmuş nerede olmuş bilmiyorum. 'Her sakatlıkta oynanmaz' diye bir şey yok. Kruse diyor ki: 'Kasığım ağrıyor.' Teşhis edilen ise meğer daha ileri bir problemmiş. Adam zorlayınca idmanda arka baldır atıyor. Genelde 6 hafta. Yedinci haftaya giriyoruz. Kas yırtılmasından ötürü Göztepe maçında oynamayacak. Teşhis hatası işaret ediliyor. Almanya'daki kendi doktoruna gidip tedavi oluyor. Kruse diyor ki: 'Bunlar beni sakatladı. Zorladılar arkadan yırtıldı.' Ama sağlık ekibini diğer futbolculara sorduğumuzda yerli ve yabancı herkes memnun. Teknik ekip de memnun. Kruse de bir şey var yani."