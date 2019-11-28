Asgari ücret zammı ne kadar olacak Türk-İş rakam verdi

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAM TÜRK İŞ'TEN GELDİ: Peki 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? 2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. Bugün için asgari ücret brüt 2.558.40 lira, çalışanın eline ise 2 bin 20 lira geçiyor.