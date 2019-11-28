Asgari ücret zammı ne kadar olacak Türk-İş rakam verdi
Asgari ücret zammı 8 milyon çalışanın en çok merak ettiği konu olurken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" açıklaması geldi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAM TÜRK İŞ'TEN GELDİ: Peki 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? 2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. Bugün için asgari ücret brüt 2.558.40 lira, çalışanın eline ise 2 bin 20 lira geçiyor.
Çalışma ve sosyal güvenlik yazılarıyla bilinen Hürriyet yazarı Noyan Doğan, hükümet ve işveren kesimlerinin beklenti ve çalışmalarını araştırdı ve bugünkü köşesinde asgari ücrette ortalama yüzde 15 zam beklentisinin oluştuğunu yazdı.
İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ YÜZDE 50'LER MERTEBESİNDE OLACAK: İşçi kesimi temsilcileri bir kişinin yaşam maliyetini ortaya koyacak, ücret kaybının telafi edilmesini isteyecek; bir rakam önerip, bunun da üzerine enflasyon farkı talep edecek. Benim tahminim işçi kesiminin talebi yüzde 50’ler mertebesinde olacaktır.