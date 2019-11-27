Tunceli'de mevsimin ilk karı düştü! Sürücüler yolda mahsur kaldı
TUNCELİ'ye mevsimin ilk karı düştü. Etrafı beyaza boyayan kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı.
Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.
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Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
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Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
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Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
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