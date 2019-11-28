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Binlerce öğrenciye müjde! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin öğrenciye vereceği 3 bin 200 TL değerindeki bursların başvuru sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine vereceği bursların başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlar İBB’nin ilgili internet sayfasından öğreniliyor. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrana TC kimlik numaraları, doğum yılı ve güvenlik kodunu doldurarak başvuru sonuçlarını görebilecek. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200’er lira para vereceğini açıklamıştı.

Sonuçlar için tıklayınız...

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