Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Kiralık gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne devre arasında Galatasaray'a dönmek istiyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, Galatasaray'da aradığı ortamı gittiği yerde bulamadı.

''G.Saray'a dönmek istiyorum"

Senegalli forvet, sarı-kırmızılı kulüpte iletişim halinde olduğu yetkililere, "Clement (teknik direktör) ile aram kötü. Ben Anderlecht yerine Club Brugge'ü Şampiyonlar Ligi için seçtim ama istediğim süreleri alamadım. Ocak'ta G.Saray'a dönmek istiyorum" dedi.

"Gittiği yerde gelişsin"

Başkan Mustafa Cengiz'in, "Gittiği yerde gelişsin" dediği Diagne ile ilgili kararın, sakat olan Andone'nin durumuna göre verileceği öğrenildi.