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Ekonomik güven endeksi kasımda yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, kasım ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1.7 artarak 91.3 olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi ekim ayında 89.8 iken, kasım ayında yüzde 1.7 oranında artarak 91.3 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59.9 değerine, reel kesim güven endeksi 105.9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91.3 değerine yükseldi.

Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101.2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63.9 değerine geriledi.

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