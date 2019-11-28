HABER /  YEREL
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı

MERSİN’den feci bir haber geldi. TEM Otoyolunda emniyet şeridinde araçlarının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 4 kişiye TIR çarptı. Korkunç olayda ezilen 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi.

Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayaya para cezası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sincar'daki en üst düzey kadın terörist Beraat Afşin MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! 80 milyon lira
Binlerce öğrenciye müjde! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
'Siyasi kriz' var diyen Kılıçdaroğlu'ndan 5 temel çağrı
AK Parti'de Ali Babacan talimatı Abdulkadir Selvi duyurdu
Arda Turan Galatasaray'a boş mukaveleye imza atmaya hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor
AK Parti'nin kurucu isimlerinden Ünsal: Yeni partiler AK Parti'de büyük kopuşlara neden olacak
Ekonomik güven endeksi kasımda yükseldi
Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri
Abdullah Avcı: Beş maçla antrenörlüğümü sorgulayamazsınız
Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında Masterchef Rıfat saçları protez mi?
Yorumlar 1 yorum