Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı
MERSİN’den feci bir haber geldi. TEM Otoyolunda emniyet şeridinde araçlarının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 4 kişiye TIR çarptı. Korkunç olayda ezilen 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi.
Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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