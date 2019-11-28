Sincar'daki en üst düzey kadın terörist Beraat Afşin MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Sınır ötesi nokta operasyonlarla örgütün kilit isimleri bir bir imha ediliyor. PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in başarılı operasyonuyla Kırmızı kategoride yer alan ödüllü terörist etkisiz hale getirildi.

Berat Afşin kimdir?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Beraat Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.