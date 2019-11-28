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Meksika'da bir çiftlikte 14 ceset bulundu

Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 6'sı kadın olmak üzere, toplam 14 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika basınındaki haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin yer aldığı Jalisco eyaletindeki Lagos de Morano kentindeki bir çiftlikte ve yakınındaki çukurda, 14 cesedin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, biri kadın 7 kişinin cesedinin çiftlikten, diğerlerinin ise çukurdan elleri bağlı şekilde çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Jalisco Adli Bilimler Enstitüsü'nden uzmanlar, cesetlerin ölüm nedenlerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Uyuşturucu karteli en büyük şüpheli 

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Aynı bölgede, yıl başından bu yana gizli mezarlar, evler ve diğer yerlerde yapılan kazılar sonucunda 274 ceset bulunmuştu.

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