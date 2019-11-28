KYK borçları siliniyor mu Berat Albayrak son açıklamyı yaptı

KYK borçları siliniyor mu, KYK borçlarına af mı gelecek Berat Albayrak son açıklamayı yaptı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları hakkında son bilgiyi veren Berat Albayrak gerekli çalışmayı yapıyoruz dedi.

KYK borçları siliniyor mu sorusu öğrencilerin gündeminde. Berat Albayrak KYK borçları hakkında son bilgiyi verdi.

KYK borçları silinecek mi sorusu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Berat Albayrak, KYK borcu ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. Peki, KYK borçları silinecek mi ya da af gelecek mi? İşte, o hususta bazı detaylar

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor.