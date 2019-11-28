MEB'den bir ilk daha! Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında lise kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kırıkkale'de valiliğin ve MKEK'in katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kırıkkale'de, Valiliğin ve Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlatıldı.

Üç ayrı organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan Kırıkkale'de MKEK, uzun yıllardır yerli ve milli savunma sanayisi alanında önemli çalışmalara imza atıyor.

MKEK ile Ortak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuruluyor

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayisinde makine ve patlayıcı kimyası teknolojileri alanlarında çok büyük deneyiminin bulunduğunu ifade etti.

MKEK'nin yıllardan beri Kırıkkale'de bu alanda üretimini devam ettirdiğini ve meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerine destekte bulunarak aynı zamanda bir okul gibi hizmet verdiğini aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

"Artık çıtayı yükselterek Valiliğimiz ve MKEK'in katkılarıyla MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurmak için çalışmalarımızı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu lisemizi, ASELSAN ile birlikte savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurduğumuz ve öğrencilerimiz tarafından büyük teveccühle karşılanan ve yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurgulayacağız. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında ikinci lisemizi Kırıkkale'de, üretimin yapıldığı yerde açmış olacağız."

İlk mesleki eğitim merkezimizi Kırıkkale'de

Savunma sanayisi alanında ilk mesleki eğitim merkezi Kırıkkale'de olacak

MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilave olarak savunma sanayisi alanında ilk "mesleki eğitim merkezi"ni de Kırıkkale'de açacaklarını bildiren Özer, "Savunma sanayisi alanında kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için OSB'lerdeki işletmelerin iş yeri eğitimine destekleriyle ilk mesleki eğitim merkezimizi de Kırıkkale'de açacağız. Bu süreçte Kırıkkale üniversitemizin de desteğini alacağız. Çok kısa sürede çalışmaları tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Mahmut Özer, sürece desteklerinden dolayı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'ye teşekkür etti.