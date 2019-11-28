Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor

Son yıllarda yaptığı dünya çapında alt ve üst yapı projeleri ile adından söz ettiren Türkiye'nin bir diğer mega projesi Kanal İstanbul ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul Projesi için ihale sürecinin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında kamuoyuna "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili somut gelişmeler yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kanal İstanbul hakkında yaptığı açıklamada, "Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız” diye konuştu.

Bakanlıkta ÇED toplantısı

Kanal İstanbul Projesi’nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Ulaştırma Bakanı Turhan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, şunları söyledi;

Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.

İmamoğlu: Kanal İstanbul ihanet olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın konuk olduğu programda Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkarak, "Kanal İstanbul, İstanbul'a en büyük ihanet" demişti.

"Kanal İstanbul konusu İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdürmüştü: