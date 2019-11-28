Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor
Son yıllarda yaptığı dünya çapında alt ve üst yapı projeleri ile adından söz ettiren Türkiye'nin bir diğer mega projesi Kanal İstanbul ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul Projesi için ihale sürecinin başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında kamuoyuna "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili somut gelişmeler yaşanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kanal İstanbul hakkında yaptığı açıklamada, "Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız” diye konuştu.
Bakanlıkta ÇED toplantısı
Kanal İstanbul Projesi’nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenledi.
Ulaştırma Bakanı Turhan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, şunları söyledi;
Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.
İmamoğlu: Kanal İstanbul ihanet olur
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın konuk olduğu programda Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkarak, "Kanal İstanbul, İstanbul'a en büyük ihanet" demişti.
"Kanal İstanbul konusu İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdürmüştü:
Kanal İstanbul demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On binlerce hareket, bir ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı. Burası deprem kuşağı. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar. Dubai çölde kurulmuş bir kent. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Bu şehirle oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada oluşumundan mı bahsetsem.