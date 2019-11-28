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2020 yılında AGİ kaç para olacak maaşa dahil mi?

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2020 yılı AGİ ücretleri 3. kez toplanan komisyon sonrası Aralık ayının son haftası belli olacak. Binlerce çalışanın merakla beklediği AGİ 2020 yılında kaç para olacak, AGİ ödemesi maaşın içinde mi olur, maaştan ayrı mı ödenir?

2020 yılına artık haftalar kala milyonlarca çalışan sendikalar ve hükümet arasında yapılacak olan asgari ücret zammı görüşmelerinden çıkacak karara kilitlendi. 2020 yılında asgari ücret ve AGİ ödemelerine zam yapılacak. Yeni asgari ücret zammının 3. toplantıdan sonra yani aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Peki, AGİ ödemesi maaşın içinde mi olur, maaştan ayrı mı ödenir? 

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)
-18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

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