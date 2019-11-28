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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte en çok istediği iki isim

Galatasaray’da ciddi bir operasyon yapacağının sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim, transfer listesini belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız" diyerek önemle vurguladığı 'devre arası operasyonu' için birçok oyuncunun adı ön plana çıkıyor.

Listedeki isimler
Sabah'ta yer alan habere göre; sol bekte Ricardo Rodriguez ile kurulan sıcak temasın yanı sıra hazırlanan listede ilk sırada Henry Onyekuru var. Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'nun tekrar kiralanması için çalışmalar sürüyor. Terim, Onyekuru'nun transfer edilmesini çok istiyor.

Başakşehir maçında Terim'in elini öperek gönlüne giren Arda Turan ile yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Ndiaye de adaylar arasında.

Kaan Ayhan'ı çok istiyor
Terim'in stoperde A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan ile sol kanat Kenan Karaman'ı da istediği ayrıca Liverpool'da fazla şans bulamayan Shaqiri ile Sevilla'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ever Banega'nın da listede olduğu öğrenildi.

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