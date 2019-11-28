Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Trabzon'la Beşiktaş ülke puanı için saldırın
Medipol Başakşehir, Roma'yı yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş ve Trabzonspor ise ülke puanı için mutlak kazanmalı.
Avrupa kupalarının iki numaralı organizasyonuna üç takımla başladık ama elde bir kaldı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un erken havlu attığı organizasyonda Medipol Başakşehir bugün tur için sahada olacak.
Ülke puanı için saldırın
Trabzonspor ve Beşiktaş her ne kadar Avrupa defterini kapatsa da ülke puanı için sahaya galibiyet için çıkmalı ve önümüzdeki yıllarda lig şampiyonu olan takıma katkı sağlamalı. Aksi takdirde lig şampiyonu olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde direkt gitme şansını yitirecek.
Güldür yüzümüzü Başakşehir
Rakip ise Başakşehir’in eski oyuncusu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma. Temsilcimize gruptan çıkması için galibiyet yetiyor, beraberlik hâlinde ise hesaplar son maça kalıyor.
Beşiktaş - Bratislava muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N’Koudou, Güven, Boyd, Umut
Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao
Beşiktaş
S. Bratislava
SAAT: 20.55
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Jorgji (Arnavutluk)
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor - Getafe muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, A.Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj, Sörloth
Getafe: Chichizola, Maksimovic, Bruno, Olivera, Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Duro, Mata, Gallego
Trabzonspor
Getafe
SAAT: 18.50
STAT: Medical Park
HAKEM: Treimanis (Letonya)
YAYIN: beIN Sports 1
Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli
Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko
Başakşehir
Roma
SAAT: 20.55
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Hategan (Romanya)
YAYIN: beIN Sports 2