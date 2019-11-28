Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Trabzon'la Beşiktaş ülke puanı için saldırın

Medipol Başakşehir, Roma'yı yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş ve Trabzonspor ise ülke puanı için mutlak kazanmalı.

Avrupa kupalarının iki numaralı organizasyonuna üç takımla başladık ama elde bir kaldı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un erken havlu attığı organizasyonda Medipol Başakşehir bugün tur için sahada olacak.

Ülke puanı için saldırın

Trabzonspor ve Beşiktaş her ne kadar Avrupa defterini kapatsa da ülke puanı için sahaya galibiyet için çıkmalı ve önümüzdeki yıllarda lig şampiyonu olan takıma katkı sağlamalı. Aksi takdirde lig şampiyonu olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde direkt gitme şansını yitirecek.

Güldür yüzümüzü Başakşehir

Rakip ise Başakşehir’in eski oyuncusu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma. Temsilcimize gruptan çıkması için galibiyet yetiyor, beraberlik hâlinde ise hesaplar son maça kalıyor.

Beşiktaş - Bratislava muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N’Koudou, Güven, Boyd, Umut

Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao

Beşiktaş

S. Bratislava

SAAT: 20.55

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Jorgji (Arnavutluk)

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor - Getafe muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, A.Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj, Sörloth

Getafe: Chichizola, Maksimovic, Bruno, Olivera, Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Duro, Mata, Gallego

Trabzonspor

Getafe

SAAT: 18.50

STAT: Medical Park

HAKEM: Treimanis (Letonya)

YAYIN: beIN Sports 1

Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko



Başakşehir

Roma

SAAT: 20.55

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Hategan (Romanya)

YAYIN: beIN Sports 2