Sokak ortasında eşine yaptıklarına herkes kayıtsız kaldı!

GAZİANTEP'te bir erkeğin, eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında küçük çocuğunun yanında tekme tokat dövdü.

Kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.

Olaya tepkisiz kaldılar

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları yaraladı.

Ağlayarak annesinin peşinden gitti

Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.