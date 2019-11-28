Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı" diye konuştu.

Berat Albayrak, "Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Albayrak'ı, havalimanında Vali İsmail Ustaoğlu, bazı bölge illerinin milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer karşıladı.

"Ekonomik saldırılara rağmen..."

Kur saldırılarına, ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir programımız var

Hazine ve Maliye Bakanı olarak inşallah Türkiye'nin ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir programımız var. Dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar, iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir program var. O programa gelerek hem Trabzon hem Türkiye için yeni ekonomi dönemimizde büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli bir görüşme yapacağız, toplantı yapacağız.

Albayrak, programda iş dünyası ile konuşmaları olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü büyüme trendine girmeye başladı"

"Bankalarımızı getirdik, Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Niye? Şunu çok net görmemiz lazım, özellikle son bir senedir Türkiye ekonomimize büyük bir operasyon oldu, takip ettik değil mi? Biz dediğimiz zaman çok fazla dikkate almadı birileri ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı bunu, öyle değil mi Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine ve elhamdülillah Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı.

Son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı.

Ekim, kasım, aralık ayları tekrar yüzde 5 büyüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstihdam demek, yatırım demek, Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte eskisinden daha güçlü artmaya başlaması demek ve Allah'ın izniyle bu yola girmeye başladık.