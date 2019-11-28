Meteoroloji'den uyarı verildi: Doğuda kar batıda yağmur etkili
Batıda yağmur ve sağanak yağış, doğudaki bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte 28 Kasım hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
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Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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