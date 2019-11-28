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Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olan Anadolu Efes, 11. haftada yarın Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

THY Euroleegue'in 11. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 10 haftada Efes 8 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda Barcelona'nın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Münih ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarında 669. maç
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 668 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 372 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 421. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 215 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.
Anadolu Efes ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes parkeden galip ayrılan taraf oldu.

İstatistiklerle iki takım
Ligde Anadolu Efes 83.1 sayı ortalamasıyla oynarken, Bayern Münih ise 77.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 19.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Alman temsilcisinde ise Greg Monroe 13.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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