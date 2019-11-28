HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim

WhatsApp'ta 'çağrı bekletme' dönemi

ADV Şahane Cuma Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iOS uygulamasını güncelledi. İşte iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulan yeni özellik.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp, platforma getirdiği yenilik ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp iOS (iPhone) uygulamasını güncelledi. 

India Today’de yer alan habere göre, söz konusu güncelleme ile birlikte artık gelen bir WhatsApp çağrısını bekletme seçeneğine sahip olacaksınız.  

Bu özellik sayesinde bir arama geldiğinde o anda bir görüşme yapıyorsanız, tıpkı normal telefon görüşmesinde yaptığınız gibi gelen çağrıyı görebilecek ve dilerseniz bekletebileceksiniz. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sokak ortasında eşine yaptıklarına herkes kayıtsız kaldı!
Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı
Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte en çok istediği iki isim
Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir'de alevilere yağılan çirkin davranışa sert tepki
Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih
Uluslararası uzay istasyonun tuvaletlerinin bozulduğu duyuruldu
Zeynep Ülkü Babacan kimdir kaç yaşında Ali Babacan'ın eşi mesleği
Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler Altay ve Ozan oldu
Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı
2020 yılında AGİ kaç para olacak maaşa dahil mi?
Yorumlar