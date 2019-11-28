HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

İBB sonuçları açıklandı TC ile İBB sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ödeyeceği İBB burs sonuçları açıklandı. 30 bin öğrenciye 3 bin 200'er lira vereceğini duyuran İBB sonuçları duyurdu.

İBB burs sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği İBB sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İBB sonuçları TC kimlik no, ve doğum yılı ile sorgulanacak. İBB bursu kazanan 30 bin öğrenciye 3 bin 200 lira ödenecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine vereceği bursların başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlar İBB'nin ilgili internet sayfasından öğreniliyor. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrana TC kimlik numaraları, doğum yılı ve güvenlik kodunu doldurarak başvuru sonuçlarını görebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200'er lira para vereceğini açıklamıştı.

Sonuçlar için tıklayınız...

SON DAKİKA HABERLERİ
Sokak ortasında eşine yaptıklarına herkes kayıtsız kaldı!
Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı
Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte en çok istediği iki isim
Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir'de alevilere yağılan çirkin davranışa sert tepki
Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp'ta 'çağrı bekletme' dönemi
Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih
Uluslararası uzay istasyonun tuvaletlerinin bozulduğu duyuruldu
Zeynep Ülkü Babacan kimdir kaç yaşında Ali Babacan'ın eşi mesleği
Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler Altay ve Ozan oldu
Güzide Mertcan kimdir Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar