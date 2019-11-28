İBB sonuçları açıklandı TC ile İBB sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ödeyeceği İBB burs sonuçları açıklandı. 30 bin öğrenciye 3 bin 200'er lira vereceğini duyuran İBB sonuçları duyurdu.

İBB burs sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği İBB sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İBB sonuçları TC kimlik no, ve doğum yılı ile sorgulanacak. İBB bursu kazanan 30 bin öğrenciye 3 bin 200 lira ödenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine vereceği bursların başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlar İBB'nin ilgili internet sayfasından öğreniliyor. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrana TC kimlik numaraları, doğum yılı ve güvenlik kodunu doldurarak başvuru sonuçlarını görebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200'er lira para vereceğini açıklamıştı.

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