Fenerbahçe'de hedef Kenan Karaman ve Florent Hadergjonaj
Ocak ayında takıma takviye yapmayı düşünen Ersun Yanal'ın istediği isimler arasında Florent Hadergjonaj ve Kenan Karaman var.
Ligde ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelere çevrildi.
Kenan Karaman'ın menajeriyle temasa geçildi
Devre arasında önemli takviyelere hazırlanan Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman’ın peşinde. Yirmi beş yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Sağ beke Florent Hadergjonaj
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki bir diğer isim ise İngiltere’de Huddersfield forması giyen 25 yaşındaki Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj.