Fenerbahçe'de Vedat ve Kruse sevinci

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Vedat Muriqi ve Max Kruse, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan teknik ekibi sevindiren haberler geldi.

Vedat takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir takımla birlikte olamayan Vedat Muriqi, bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de bu sezon takımın gol yükünü çeken futbolcu oldu. Kosovalı oyuncu, ligde forma giydiği 11 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Max Kruse antrenmanın tamamında yer aldı

Sarı lacivertlilerde uzun süredir forma giyemeyen Max Kruse da bu sabah antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. En son 4 Ekim'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçta oynayan Max Kruse, aradan geçen sürede sarı lacivertli formadan uzak kaldı. Kruse sezon başından bu yana şans bulduğu 7 Süper Lig maçında 4 asist yaptı. Kasık sorunu olduğu belirtilen Max Kruse'nin yakında sahalara dönmesi bekleniyor.

Mevlüt Erdinç ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.