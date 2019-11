Arnavutluk yine depremle sarsıldı! Bu kez 5.1 büyüklüğünde

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 42 km batısı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.

Felt #earthquake (#tërmet) M5.1 strikes 39 km W of #Tirana (#Albania) 6 min ago. Please report to: https://t.co/1eP4mnNlVx pic.twitter.com/MsaTRcesgD