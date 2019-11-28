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Ekrem İmamoğlu: İstanbul Yatırım Ajansı kurmak istiyoruz

10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa ve İtalya'nın ticaret odaları başkanlarıyla yetkililerinden oluşan 24 kişilik heyetle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi.

"İstanbul Yatırım Ajansı kurmayı hedefliyoruz"

İstanbul'un tanıtımı ve kente yatırım konularında çalışmalar yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul Yatırım Ajansı'nı kurmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

İstanbul Yatırım Ajansı'nın belediyenin bir birimi değil katılımcı bir karakterle büyümesi gereken bir alan olması konusunda da yol almak istiyoruz. Dolayısıyla sizi bir arada görünce, sizin o kurulacak olan kurumun parçası olmanız gerektiği konusunda zihnimde bir ışık yandı. Bunu mutlaka sizlerle konuşmak isterim.

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