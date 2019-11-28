Macron'dan yeni bir skandal Türkiye açıklaması Barış Pınarı'nı hala hazmedememiş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye hakkında sarf ettiği skandal ifadelere bir yenisini ekledi. Macron "Türkiye hem Suriye'de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" dedi.

Macron, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin terör devleti hayalini bitirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yine deli saçması ifadelere başvurdu.

Geçtiğimiz ay The Economist dergisine verdiği röportajda Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alan Macron, “NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” ifadelerini kullanmıştı.

‘Uyandırma çağrısıydı’

Fransa lideri skandal açıklamalarına bugün bir yenisini eklerken, “Türkiye hem Suriye’de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” dedi.

Gündeme oturan ‘Beyin ölümü’ çıkışına da tekrar değinen Macron, “Benim NATO’nun beyin ölümüyle ilgili yaptığım yorum, bir uyandırma çağrısıydı” diye konuştu.

Merkel noktayı koymuştu

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Parlamento'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılmasına son noktayı koymuştu.

Merkel, “Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı” ifadelerini kullanmıştı.