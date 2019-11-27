ABD Başkanı Donald Trump 'acı yok' notuyla İtalyan aygırı Rock Balboa pozu verdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı Rocky Balboa pozu vererek, hakkında açılan azil soruşturmasına gönderme yaptı.
Hakkında açılan 'Azil soruşturması'yla sıkıntılı günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump, attığı bir tweetle İtalyan sinema oyuncusu Sylvester Stallone'nin hayat verdiği 'İtalyan aygırı' lakaplı boksör Rocky Balboa pozu verdi. Trump, Rocky filmine damgasını vuran 'acı yok' mesajıyla azil soruşturmasına göndermede bulunduğu değerlendirmelerine yol açtı...
Dünya sinemasına damgasını vuran ve sinema oyuncusu Sylvester Stallone'nin hayat verdiği 'İtalyan aygırı' lakaplı Rocky Balboa tiplemesine atıfta bulunan Donald Trump, bu pozuyla 'acı yok' mesajı verdi.
Rock filmlerinin unutulmaz repliği: Acı yok
İtalyan aygırı ünvanlı boksör Rocky Balboa Rus rakibi Ivan Dragon'la yaptığı antreman ve maç esnasında 'Acı yok, acı yok' diye bağırarak kendini motive ediyordu.
Hakkında açılan azil soruşturmasıyla sıkıntılı günler yaşayan ABD Başkanı
Donald Trump, Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü'nde de verdiği
mesajla bir başka göndermede bulunmuştu.