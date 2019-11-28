Mesut Özil'in yeni hocası Nuno Espirito Santo oluyor

Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'da Unai Emery'nin yerine geçmesi en muhtemel aday Wolves teknik direktörü Nuno Espirito Santo.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırması durumunda Wolverhampton'un teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile görüşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Braga maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında iddialar hakkında görüşleri sorulan Portekizli adam, "Ben hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir meseleye yorum yapmam. Görevde olan bir teknik adam hakkında konuşmak saygısızlık olur ve bunu yapmayacağım." dedi.

Son 6 maçta yüzü gülmedi

Son 6 resmi maçında galibiyeti bulunmayan Arsenal, 13. haftası geride kalan Premier Lig'de 4 kez kazandı. Birçok taraftar tarafından eleştirilen Unai Emery ise kulübün kendisine verdiği destek dolayı mutlu olduğunu belirtti.





''Bu durumu değiştirme sorumluluğumu biliyorum''

"Gerçekten kulüp beni destekliyor" diyen İspanyol teknik adam, "Kulüpten sorumlu olan herkesin beni desteklediğini hissediyorum. Gerçekten çok takdir ediyorum. Bu destekle kendimi güçlü hissediyorum ve bu durumu değiştirme sorumluluğumu biliyorum." dedi.

Eski Sevilla ve Paris St-Germain'in patronu, Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi 'bugün ve yarın' üzerine odaklandığını sözlerine ekledi.