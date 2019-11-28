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Apple 2020'de en büyük ekrana sahip iPhone modelini üretecek

Apple 2020'de şimdiye dek en büyük ekrana sahip olan iPhone modelini üretmeye başlayacak. Cihazın 6.7 inçlik ekranları Samsung'dan alınacak.

2020 yılında Apple, 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPhone modelleriyle gelecek. 6.7 inçlik ekranlı cihaz Apple'ın şimdiye kadar sahip olduğu en büyük iPhone olacak. Zira, şirketin şimdiye kadar piyasa sürdüğü en büyük ekranlı modeli 6.5 inçlik 11 Pro Max. 

Ekranlar inceliyor maliyet de düşüyor

Bu ekranların tercih edilme sebebi ise klasik OLED'lerden farklı olarak Samsung'un yeni bir teknolojisini içermesi. Y-OCTA adı verilen ekranlarda hücre içi dokunma algılama teknolojisini kullanıyor. Yani, standart OLED ve LCD ekranların üzerinde yer alan dokunmaya duyarlı katman bu ekranlarda bulunmuyor. Böylece ekran daha ince hale gelirken, maliyet de düşüyor.

'iPhone 12' kategorisinde olacağı tahmin edilen büyük modellerin ekran tedarikçisi ise Samsung olacak. 

Ayrıca, Apple gelecek sene bu üç modele ek olarak piyasaya 5G destekleyen cihaz sürmeyi planlıyor.

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