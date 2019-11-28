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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin lira tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında dile getirdiği şu iddialarına ilişkin dava açtı:

Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Aynen söylüyorum cesaret edip dava bile açmıyor. Demiş ki efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım hepsini kazandım. Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? MAN Adasını da ben kazandım ne diyeceksin şimdi, demek ki götürdüğün paralar doğru.

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