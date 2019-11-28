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Eskişehir'de PKK/KCK üyesi 2 kişi yakalandı

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PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi, Eskişehir'de TEM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Faaliyet ve sosyal medyadan örgüt propagandası 

Gerçekleşen operasyonda, polis ekiplerince PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. gözaltına alındı.

Ayrıca kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorguları akabinde TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

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