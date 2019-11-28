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Batuhan Bayır kimdir yaşı kaç şeflerin gözdesi

Masterchef Türkiye'nin favori gösterilen yarışmacılarından biri olan Batuhan Bayır, takım arkadaşları tarafından sık sık eleme potasına gönderiliyor. Peki genç yarışmacı Batuhan Bayır kimdir, aslen nereli birlikte tanıyalım.

Masterchef yarışması için büyük finale geri sayım başladı. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Masterchef'te bu hafta eleme potasına gönderilen isimlerden biri de Batuhan Bayır oldu. Neredeyse her hafta takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderilen Batuhan Bayır'ı yakından tanıyalım...

22 yaşında olan yarışmacı Batuhan Bayır büyük finale gider gözüyle bakılan yarışmacılar arasında. Eleme potasından şeflerin seçimiyle kurtulmayı her hafta başaran Batuhan Bayır, şimdilerde Alancha Restorantta Executive Cheflik yapıyor. 

Batuhan, İzmir'de 6 ay çalıştığı Diplome De Cuisine eğitimi sonrası Atelier Kemal Demirasal'da çalışarak Alancha restaurantını açtı.

En büyük aşkı yemek yapmak olan Batuhan, 2015 yılında Le Cordon Bleu İstanbul'a Diplome de Cuisine eğitimini aldı.

2015 yılında Fransız Sarayı'nda çalıştı. 3 yıldır çalıştırdığı Alancha restaurant sonrasında ise MasterChef programına dahil oldu.

Batuhan, İzmir'de denizle haşır neşir olduğu için deniz ürünlerini sürekli tercih ediyor. Ayrıca taze ve yerel ürünler kullanmayı çok seviyor.

Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını sık sık belirtiyor.

MasterChef'te genç yaşına rağmen harikalar yaratan Batuhan'ın yüzü, yıllar içinde oturmuş.

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