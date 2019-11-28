TCDD Marmaray'da yolcu rekoru kırdı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını, bu rakamla Marmaray'ın 2013 yılındaki açılışından bu yana en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Ulaştırma ve Lojistik' konulu panelde yaptığı konuşmada, TCDD hakkında bilgi verdi.

Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını belirten Yazıcı, böylece 2013 yılında açılan Marmaray'da en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını dile getirdi.

Yazıcı, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne değinirken, "60'tan fazla ülkenin direkt ya da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolarlık bir hinterlandı, dünya nüfusunun 4.5 milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırımı kapsayan Modern İpekyolu Projesi ile Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar yaklaşık 14 bin kilometrelik bir koridor oluşturulmaktadır. Türkiye, bu koridorda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Marmaray Projesi ile kesintisiz bağlantı sağlamakta, jeopolitik konumu nedeniyle köprü görevi görmektedir" dedi.

Yazıcı, bu koridorun en önemli halkalarından BTK hattının açılması ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile entegre olmasıyla hem Türkiye hem bölge ülkelerinde demir yolu taşımacılığı için yeni bir dönemin başladığını söyledi.