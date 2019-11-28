Comolli'den Fenerbahçelilere Vedat - Kruse müjdesi

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, sakatlıları geçen Vedat Muriç ve Max Kruse'nin en kısa sürede sahada olcağını ifade etti.

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''Vedat cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur''

Sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren Comolli, şu ifadeleri kullandı;

"Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Milli arada da sürekli iletişim halindeydik. Oynamayacağı kesinleşince döndü ve tedavisine başladık. Umarım cumartesi günü takımla birlikte olur. Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur.

''Max Kruse aramıza döndü''

Max Kruse çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrar sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık.

''Mevlüt Gençlerbirliği maçında bizimle olabilecek''

Mevlüt Erdinç harika bir profesyonel. Sakatlığına çok üzüldü ancak kısa süre içinde aramıza dönebilecek. Kupa maçında olmasa da Gençlerbirliği maçında bizimle olacak.

''Kısa sürede dönmesini arzu ediyoruz''

Berke Özer, Westerlo'da çok iyi performans gösteriyordu, onlarda Berke'den çok memnundu. Volkan Demirel de takip ediyordu kendisini, sakatlandıktan sonra buraya gelip bir ameliyat geçirdi, onunda kısa sürede dönmesini arzu ediyoruz.

''Hasan Ali kısa sürede aramıza döndü''

Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimiz gerçekten çok başarılı.

Adil Rami iddiası

Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedileceği yönünde haberler okudum, bunlar gerçek dışı. Takıma girmek için çok uğraşıyor, Serdar Aziz ve Zanka ile rekabet halinde.

''Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız''

Bütün ekip olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız, sürekli kendimizi nasıl geliştirebiliriz açısından diyalog halindeyiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için herşeyi yapmaya hazırız."