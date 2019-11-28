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Erdoğan, Barzani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara’yı ziyaret etti.

Barzani, başkentteki temaslarında önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bu görüşmeden sonra Barzani, saat 17.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından ağırlandı.

Görüşmelerde ana gündem maddelerinin, 'terörle mücadele' ve ‘Irak’taki ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşanan protestolar’ olacağı tahmin ediliyor

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