Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı özet ve golleri

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında C Grubu maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor ile Getafe, UEFA Avrupa Ligi C Gruub 5. hafta maçında karşılaştı. Medical Park Stadı'nda oynann maçı Getafe 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 50. dakikada Jaime Mata attı.

Grubun diğer maçında Krasnodar da evinde Basel'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Basel 10 puanla lider, Getafe ve Krasnodar 9'ar puanla 2 ve 3. sırada, Trabzonspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Trabzonspor deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Getafe ise Krasnodar'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR 0-1 GETAFE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' Maç bitiyor...

70'Trabzonspor'da Hosseini dışarı alındı. Campi oyunda.Majid Hosseini - Gastón Campi



Sarı Kart64'Getafe'de Fayçal Fajr sarı kart gördü.Sarı Kart - Fayçal Fajr



Oyuncu Değişikliği62'Getafe'de Molina yerini Angel Rodriguez'e bıraktı.Jorge Molina - Ángel Rodríguez



Oyuncu Değişikliği59'Trabzonspor'da Avdijaj yerine Behlül Aydın oyunda.Donis Avdijaj - Behlül Aydin

50'Getafe, Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti!

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı



Devre ArasıTrabzon'da ilk yarı 0-0 sona erdi.

41'Trabzonspor'da Serkan Asan sarı kart gördü.Sarı Kart - Serkan Asan



35'Trabzonspor kalesinde büyük tehlike! Oliviera'nın sol kanattan ortasında Moline kafayla topu arka direğe indirdi. Mata yakın mesafeden topu auta yolladı.

24'Trabzonspor'da Muhammet Akpınar çok net bir fırsattan yararlanamadı. Advijaj sağ kanattan çalımlarla çizgiye indi. Kale önüne ortasında kaleciden seken top Muhammeti'in önünde kaldı. Genç futbolcu yakın mesafeden topu auta yolladı.



21'Trabzonspor'da Advijaj önde baskı yaparak topu aldı. Ceza alanı içine çevirmek istediği topa savunma ayak koyunca meşin yuvarlak kornere çıktı.

17'Trabzonspor'da Majid Hosseini sarı kart gördü.Sarı Kart - Majid Hosseini



16'Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Advijaj, ceza alanı içindeki Muhammet'in koşu yoluna pasını yolladı. Son anda Getafe savunması araya girerek tehlikeyi önledi.



7'Getafe etkili geldi! Molina ceze sahasına girmeden sert vurdu. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.

Getafe'nin Trabzonspor maçı 11'i: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy