Cem Uzan'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç başladı

Cem Uzan'ın avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılama başvurusunda bulunduklarını ve mahkeme kararı sonrası Cem Uzan’ın Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

2009 yılında ülkeyi terk eden iş adamı ve siyasetçi Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin kurucusu olduğu Genç Parti tarafından Ataşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başladı"

"Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadalesi devam etmektedir. O gün yaşananları Hanefi Avcı Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16'sı FETÖ'cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur."

"Mahkeme kararları uçak bileti mahiyetinde"

Basın açıklamasının ardından bir gazetecinin, “Kendisi yaptığı açıklamada 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Yargılama devam ederken mi dönmeyi düşünüyor. Bu takvim nasıl olacak?” şeklindeki sorusuna Avukat Altmışkara şu yanıtı verdi:

“En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanması gelecektir.”

Kongre hazırlığı var

Avukat Altmışkara başka bir gazetecinin “Genç Parti teşkilatında bir heyecan gözlemlediğini” belirterek, seçim öncesi bir hareketlilik olup olmadığına yönelik sorusunu ise, “Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız” diye yanıtladı.

Altmışkara, Cem Uzan'ın şu an için Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.