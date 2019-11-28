Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini belirterek, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." dedi.

Atlas Global'in uçuşlarını 1 ay süre ile durdurmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sivil havacılık kurallarına göre uçuşlarını durduran, uçuşu durdurulan veya ruhsatı iptal edilen havayollarının SHGM'de mevcut olan teminatlarının nakde çevirilerek, yolcuların diğer havayollarıyla tarifeli seferler için 5 günlük, tarifesiz seferler için 10 günlük sürede taşınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Turhan, havayolu şirketinin yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ve yetkililerin geçici olarak uçuşları durdurduklarını söylediklerini aktardı.

"500 bin dolarlık teminat mektubu nakde çevrilecek"

Söz konusu havayolu şirketinin SHGM'deki 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini ifade eden Cahit Turhan, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." diye konuştu