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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLACAĞIZ"
Yavaş, yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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