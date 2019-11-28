Beşiktaş - Bratislava UEFA Avrupa Ligi maçı özet ve golleri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu 5. hafta maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 1-0 geriye düşen Beşiktaş 2-1 kazandı. Slovan Bratislava'nın golünü 35. dakikada Erik Daniel atarken Beşiktaş'ın sayılarını 75. dakikada Enzo Roco ve 90+2'de penaltıdan Adem Ljajic kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 3'e yükseltti. Bratislava ise 4 puanda kaldı. Beşiktaş daha önce gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Bu sonuçla Bratislava da Avrupa'ya veda etti.

BEŞİKTAŞ 2-1 BRATİSLAVA MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90'GOOOOOL! Adem Ljajic penaltıyı gole çevirdi! Öne geçiyoruz...Gol - Adem Ljajic

Sarı Kart90'Penaltıyı yapan Abena sarı kart gördüSarı Kart - Myenty Abena



Penaltı90'PENALTI KAZANDIK! Diaby yerde kaldı. Hakem sonunda beyez noktayı gösterdi.



88'Son dakikalarda Beşiktaş'ın yoğun baskısı var

85'Gole yaklaştık! Caner'in pasında ceza alanında topla buluşan Umut karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı.



Oyuncu Değişikliği84'Bratislava'da Holman kenara geldi, Ljubicic oyundaDavid Holman - Marin Ljubicic



82'Kenarda itirazlarını sürdüren Abdullah Avcı sarı kart gördü

Sarı Kart81'Hakeme itiraz eden Elneny sarı kart gördüSarı Kart - Mohamed Elneny



81'Elneny ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.



Sarı Kart80'Oyunu geciktiren Rabiu sarı kart gördüSarı Kart - Ibrahim Rabiu

Oyuncu Değişikliği79'Bratislava'da Rharsalla'nın yerine Drasic oyundaMoha - Dejan Drazic



Oyuncu Değişikliği77'Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Güven oyundaOguzhan Özyakup - Güven Yalcin



76'N'Koudou'nun soldan ortasında Roco kafayı vurdu, top üst direğin altına çarpıp yerde sekerek ağlara gitti.



Ev Sahibi Golü75'GOOL! Roco attı! Beşiktaş eşitliği yakalıyor...

74'DİREK! Gole çok yaklaştık! Ljajic'in pasında Umut Nayir penaltı noktası sağında dönerek vurdu, top çataldan döndü.



71'Ljajic'in ceza alanına ortasında Umut Nayir yükseldi ve kafayı vurdu, top auta gitti.



69'Caner'in soldan pasında Umut ceza alanında topu almak isterken yerde kaldı ve hakeme baktı. Arnavut hakem oyunu devam ettirdi.

Sarı Kart61'Elneny'ye orta alanda faul yapan Holman sarı kart gördüSarı Kart - David Holman



58'N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada kaleci topu yumruklarken sakatlanıp yerde kaldı. Tedavisi yapılıyor...



57'Ceza alanı solunda topla buluşan N'Koudou'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top dışarı gitti.



57'Holman bu kez soldan köşe vuruşu kullandı, N'Koudou ön direkte karşıladı.



56'Holman'ın uzak mesafeden kaleye kullandığı frikikte Karius topu güçlükle kornere çeldi.

Sarı Kart54'Hızlı hücumda ceza alanına yönelen Rharsalla'yı faulle durduran Necip sarı kart gördüSarı Kart - Necip Uysal



52'Daniel ceza alanı dışından sert vurdu, Karius yumrukla tehlikeyi savuşturdu



49'Umut Nayir ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecide kaldı

Oyuncu Değişikliği46'Beşiktaş'ta Boyd'un yerine N'Koudou oyundaTyler Boyd - Georges-Kevin N'Koudou

Oyuncu Değişikliği46'Beşiktaş'ta Rebocho kenara geldi, Ljajic oyundaPedro Rebocho - Adem Ljajic



Maç Başladı 46'İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.



44'Bratislava gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sporar ceza alanına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı, Karius'u geçen top yandan dışarı gitti.



40'Gol sonrası topun kontrolü Beşiktaş'a geçti ancak rakip ceza alanı çevresinde çoğalamıyoruz



36'Soldan De Marco'nun ortasında Rebocho'nun arkasında topla buluşan Daniel'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.

36'Soldan De Marco'nun ortasında Rebocho'nun arkasında topla buluşan Daniel'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.



Deplasman Golü35'Top ağlarımızda... Slovan Bratislava öne geçiyor. Erik Daniel attı...Gol - Erik Daniel



Sarı Kart31'Orta alanda Boyd'a faul yapan de Kamps sarı kart gördü.Sarı Kart - Joeri de Kamps



30'Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in soldan ortasında Diaby ön direkte dokundu, kaleye giden topu savunma çıkardı, dönen topa Oğuzhan vurdu ama aut.



29'Karius'u önde gören Holman orta alandan kaleyi denedi, top istediği gibi gitmedi ve Karius'ta kaldı.

16'Boyd'un sağdan kullandışı köşe vuruşunda kaleciyle birlikte yükselen Umut'un faul yaptığını işaret etti hakem.



8'Boyd'un sağdan ortasında kaleye paralel giden topa Umut yetişemedi. Sol kanada açılan topu Caner oyunda tutmaya çalıştı ama hakem taç atışını işaret etti.



3'Caner'in ceza alanına gönderdiği ortada Elneny vurmak istedi top savunmadan döndü.



Maç Başladı1'Maç başladı! Başarılar Beşiktaş...

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut.

SLOVAN BRATISLAVA XI: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar.