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Almanya artık NATO'ya ABD kadar para yatıracak

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Trump’ın baskıları sonucunda NATO ülkeleri ortak harcamaların bölüşümü konusunda yeni bir uzlaşmaya vardı. Almanya ve ABD'nin NATO ortak harcamalarına katkısı 2021 yılında eşitlenecek.

Kuruluşunun 70. yılının 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek liderler zirvesiyle kutlayacak NATO’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskıları sonucunda, ortak harcamaların bölüşümü konusunda yeni bir uzlaşmaya varıldı.

ABD'nin NATO savunma harcamalarına en çok katkı yapan ülke olduğunu  Trump, "Rusya'ya enerji sarfiyatı için milyarlarca dolar ödüyor. Ve biz Almanya'yı Rusya'ya karşı korumak için para ödemek zorundayız. Bunu nasıl açıklarsınız? Bu hiç de adil değil" diyerek Almanya'nın NATO'ya daha çok para koymasını istemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Paris’te gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

“NATO ortak bütçesinde harcamaların paylaşılmasıyla ilgili yeni bir formül üzerinde uzlaştığımız doğrudur. Buna göre ABD daha az ve Almanya daha fazla ödeyecek. Bu iki ülkenin her biri NATO bütçesinin yaklaşık yüzde 16’sı kadar ödeme yapacak, kalanı da diğer müttefikler arasında bölüştürülecek.”

ABD karda Almanya zararda
NATO ortak harcamalarına, ABD’nin yaptığı mali katkı, 2021 yılından itibaren yüzde 22.1’den 16.35’e inecek.

Buna karşılık Almanya’nın mali katkısı yüzde 14.8’den 16.35’e artırılacak. Böylece Almanya, harcamaların yükünü ABD ile eşit taşımaya başlayacak.

Bu değişiklik, Berlin açısından harcamalara 33 milyon euro daha fazla aktarılması, ABD açısından 120 milyon avro tasarruf anlamına geliyor.

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