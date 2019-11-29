HABER /  MAGAZİN
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Damla Ekmekçioğlu'nun süper mini elbiseli fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'dan paylaştığı mini elbiseli fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu.Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Damla Ekmekçioğlu bu seferde dekolteli mini elbiseli fotoğrafı ile sosyal medyaya damga vurdu. Ekmekçioğlu'nun bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Süper minisiyle yürek hoplattı 

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni ve Dj olan arkadaşı Merve Taşkın'la Tokyo'ya doğum gününü kutlamaya giden Damla Ekmekçioğlu, burada yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Her anını saniyesi saniyesine takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu'nun son fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Süper mini ve sırt dekolteli elbisesiyle adeta yürek hoplattı. 

Binlerce beğeni ve yorum yağdı

Ünlü sosyal medya fenomeni fotoğrafın altına, ''Kulelere bir ilgim var anlamadım'' notunu düştü. Ekmekçioğlu'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir takipçisi, ''çok güzelsin'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi de, ''sen manzaradan daha güzelsin'' yorumunu yaptı. 

damla ekmekçioğlu mini elbiseli paylaşım!

Cadılar Bayramı kıyafetiyle beğeni toplamıştı 

Yaptığı her paylaşımı olay olan Damla Ekmekçioğlu, Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümüyle de adından söz ettirmişti. Takipçileri derin dekolteli bir kıyafet tercih eden Ekmekçioğlu'na beğeni ve yorum yağdırmıştı. 

damla ekmekçioğlu'nun mini elbiseli fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Peki Damla Ekmekçioğlu kimdir? 

Periscope, Twitter ve Instagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.

2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacak mıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aleyna Tilki Süper mini elbisesiyle poz verdi sosyal medyada olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması
Başakşehir, Roma karşısında istediğini alamadı
Beşiktaş - Bratislava UEFA Avrupa Ligi maçı özet ve golleri
Sahte dişçi bir kişinin ölümüne neden oldu
Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı özet ve golleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki! Küstah sözlerine en güzel cevabı verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
CHP'li isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kalın'dan Macron'a: Hala çay istiyor
Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar