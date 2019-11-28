Aleyna Tilki Süper mini elbisesiyle poz verdi sosyal medyada olay oldu

Okumak için yurt dışına giden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelerek ailesiyle hasret giderdi. Bu süreçte gece hayatını ihmal etmeyen Aleyna, parti pozlarıyla da dikkat çekmişti. Genç şarkıcı, son olarak da giydiği mini elbisesiyle adından söz ettirdi.