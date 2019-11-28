Aleyna Tilki Süper mini elbisesiyle poz verdi sosyal medyada olay oldu
Sosyal Medyada yaptığı her paylaşımla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, instagramdan paylaştığı mini elbiseli fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu.
Okumak için yurt dışına giden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelerek ailesiyle hasret giderdi. Bu süreçte gece hayatını ihmal etmeyen Aleyna, parti pozlarıyla da dikkat çekmişti. Genç şarkıcı, son olarak da giydiği mini elbisesiyle adından söz ettirdi.
Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeye devam eden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaştı. Tilki'nin pozuna kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Mini elbisesiyle dikkat çekti
Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bugün siyah mini elbisesiyle verdiği iddialı pozunu paylaştı.
Kulisten paylaşım yapan Aleyna Tilki, fotoğrafı "Selam, biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı. Aleyna'nın cesur pozu yaklaşık yarım saat içinde 44 bin beğeniye ulaştı.