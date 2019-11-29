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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 5 takım son 32 turuna bilet aldı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 10 maçla tamamlandı. APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftası, TSİ 23.00'te başlayan A, B, D, E ve F grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.

APOEL, deplasmanda Dudelange'yi 2-0 mağlup ederek puanını 7 yaptı ve A Grubu'nda 15 puanlı Sevilla'nın ardından son 32 turuna kalan ikinci takım oldu.

D Grubu'nda Sporting Lizbon, evinde PSV'yi 4-0, LASK da deplasmanda Rosenborg'u 2-1 yendi. Puanını 12 yapan Sporting Lizbon ve 10 puana çıkan LASK, grupta son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Celtic, sahasında Rennes'i 3-1'lik skorla geçerek 13 puana yükseldi ve E Grubu'nda son 32 turu bileti aldı.

Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.

Beşinci haftada TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

B Grubu:

Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka): 0-1

Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3

D Grubu:

Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda): 4-0

E Grubu:

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa): 3-1

F Grubu:

Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 1-1

Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

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