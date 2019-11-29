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İDO BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Demirören Haber Ajansı

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Şehir Hatları ile  İDO'nun bazı seferleri, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45

Kadıköy- Sarıyer: 07:50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55

Beşiktaş -Adalar :07:30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 

Bostancı-Beşiktaş 07.40 

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50 

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


DHA-Genel - Türkiye-Bursa - BURSA,(DHA)

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