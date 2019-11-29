HABER /  MEDYA
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Şahane Cuma Geliyor

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programı, moderatör Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı yarıda kesildi. Konuklardan Ömer Lütfü Avşar ve Sağlık Bakanı Koca gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı. Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

HANDE FIRAT'IN SAĞLIK DURUMU

Programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hukukçu Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CNN TÜRK resmi Twitter hesabından da Hande Fırat için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

ÇARPINTI NEDENİYLE FENALAŞMIŞ

Koca sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 15 büyükelçi merkeze alındı 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Berhan Şimşek'e geceye damga vuran Ak Parti sorusu
İstanbul'daki su zammı talebi reddedildi
Almanya artık NATO'ya ABD kadar para yatıracak
Türkiye'den Macron'a çok sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Son iki yılda kundaklanan dördüncü aracı oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 5 takım son 32 turuna bilet aldı
Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına sözleşmeli personel alınacak
Fenerbahçe Beko Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 yendi
Bakan Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm
Masterchef Güzide Mertcan kimdir Yasin eşini diline doladı!
Yorumlar