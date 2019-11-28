Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

Bir taksicinin de "Reisim Allah'a emanet ol, Allah razı olsun" demesi üzerine Erdoğan, "Sağolun varolun, Allah razı olsun." ifadesine yer verdi. Başka bir taksicinin de "Allah başımızdan eksik etmesin Reisim sizi" sözleri üzerine Erdoğan, "Amin" karşılığını verdi. Erdoğan, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.