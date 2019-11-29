Rahmi Turan'dan tepki geldi! Bütün dertleri bize saldırı

Son günlerin en çok konuşulan ismi Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında yazdığı yazıya bu kadar odaklanılmasına tepki gösterdi. Turan, ülkenin gerçek gündemini konuşmak yerine yerine bütün dertleri bize saldırı ifadesini kullandı.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia eden ve özür dileyen Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında 'ülkenin gerçek gündemi' yerine yazdığı yazıya odaklanılmasına tepki gösterdi.

Turan, "Ürkütücü boyutlara varan işsizlik, peş peşe gelen zamlar, yeni vergiler, ağır hayat şartları altında ezilen işçi, çiftçi, memur ve emeklilerin dramı… Bunlar hakkında konuşan yok. Bütün dertleri bize saldırı" ifadelerini kullandı. Turan'ın yazısı şöyle:

Türkiye'nin gerçek gündemi ne? Ürkütücü boyutlara varan işsizlik, peş peşe gelen zamlar, yeni vergiler, ağır hayat şartları altında ezilen işçi, çiftçi, memur ve emeklilerin dramı… Bunlar hakkında konuşan yok. Bütün dertleri bize saldırı! Hani “Dinime söven Müslüman olsa bari” diye bir söz vardır ya…

Kendi kirli hayatlarını görmüyorlar

Bunlar da öyle…Kendi kirli hayatlarını görmüyorlar! Ülke ne halde? Halkımızın sıkıntıları ne? İnsanlarımızın büyüyen işsizlik sorununa nasıl çare bulunur? Bunlar halktan kopan medyamızı ilgilendirmiyor. Sonra da “Neden tirajlar düşüyor?” diye şaşırıyorlar.

Ülkede gerçek sorunları konuşan yok!

Vatandaşın duygularını dile getiren okurum Elektrik Mühendisi Semih Kalkanoğlu gönderdiği mesajda şöyle diyor: “9'uncu günü doldurdu, yanlış bir haberi hâlâ ekranlarda çiğnemeye devam ediyorlar. Oysa ülke battı, gitti, bunları sorgulayan yok! Benim emekli maaşıma 1 Ocak'ta yüzde 4 zam yapılacak ama vergilere zam yüzde 26.” Okurum haklı. Ülkede gerçek sorunları konuşan yok!

Bugün hangi yazar ne yazdı?