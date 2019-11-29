Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Henry Onyekuru için hem Monaco'yla hem Nijeryalı oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı ocak ayında transferle çözmeyi planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.

İki taraf anlaşmaya vardı

Menajer William D'avilla, Monaco'nun da kiralama formülüne onay vermesiyle 2 gün önce İstanbul'a geldi. D'avilla, İstanbul'da kulüp yetkilileriyle görüştü, taraflar anlaştı. Galatasaray, Onyekuru'ya 1-2 milyon Euro maaş ödeyecek.





13,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralanan kanat oyuncusu, sarı-kırmızılıların son şampiyonluğuna büyük katkı yapmış, sezon başında da Monoca 13,5 milyon avro ödeyerek bonservisini satın almıştı.





Monaco'da aradığını bulamadı

Ancak ne Onyekuru ne de Fransız ekibi bu transferde aradığını bulabildi. Bu sezon ancak dört maçta forma şansı yakalayan 22 yaşındaki Nijeryalı, sadece bir asist yaparak beklentilerin çok uzağında kaldı.